В подмосковном музее-заповеднике «Манеж» провели экскурсию для детей участников СВО

Более 20 детей участников специальной военной операции посетили экскурсию по Звенигородскому государственному музею-заповеднику «Манеж» в рамках программы, организованной благотворительным проектом «Синергия добра». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участники программы узнали об истории музея, посетили выставку «От Земли до Неба», посвященной истории Звенигорода, а также посетили художественный мастер-класс. В рамках последнего художники помогали им нарисовать картины по выбранным сюжетам.

«Мы видим, как через творчество дети открывают и познают себя, учатся выражать свои эмоции и чувства, а главное, наполняются общением, заботой и вниманием художников, которые с любовью и огромным вниманием подходят к творческому общению», — сказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

В рамках мероприятия детей сопровождали волонтеры. После занятий ребятам также подарили памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.