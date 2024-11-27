Менеджер по туризму Костив назвала популярные направления на Новый год

Менеджер по туризму компании «Туры 86» Анастасия Костив назвала популярные направления россиян на Новый год, сообщил muksun.fm.

По мнению эксперта, россияне преимущественно выбирают два направления — Египет и Таиланд. В Таиланде идет зимний сезон, однако цены на отдых отличаются дороговизной. В Египте в вечернее время суток прохладно и ветрено, но есть возможность покупаться и погреться на солнце.

«Египет сейчас самое недорогое направление на систему «все включено», — рассказала Muksun.fm менеджер по туризму компании «Туры 86» Анастасия Костив.

Анастасия Костив обратила внимание, что в Египет преимущественно отправляются семьи с детьми, а в Таиланд — семейные пары или влюбленные. Эксперт добавила, что ОАЭ не пользуются спросом среди россиян в период новогодних каникул.

Специалист Ленара Арно из «Центра туризма» располагает другой информацией. По его мнению, ТОП-3 направления — это ОАЭ, Таиланд и Египет. Некоторые направления только набирают популярность после ковидных ограничений.

«Год назад после ковидных ограничений популярность вновь набирают такие направления, как остров Хайнань (Китай) и остров Бали (Индонезия). Еще хорошо идет Шри-Ланка, так как есть вылет из Тюмени. А вот Гоа (Индия), Вьетнам и Куба популярность подрастеряли», — рассказала специалист.

Анастасия Костив отметила, что большая часть туров обходится россиянам примерно в 400 тыс. руб. Специалист Ленара Арно рассказал, что в среднем стоимость путевки в Египет и Таиланд обойдется примерно в 300-350 тыс. руб. Однако в Египте путевка будет с опцией «все включено», а в Таиланде — только с завтраками.

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