«Менее зависимы от усилителей вкуса»: глава ЦПК имени Гагарина сравнил рационы российских и американских космонавтов

Российские космонавты, работающие на Международной космической станции, употребляют приправы и соусы значительно реже, чем их американские коллеги. Такое заявление сделал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, он же командир отряда космонавтов «Роскосмоса», Олег Кононенко. Своими наблюдениями он поделился во время сессии Российского космического форума, сообщил rosbalt.ru.

По словам специалиста, штатный бортовой рацион отечественного космонавта насчитывает около 200 наименований продуктов и напитков. Из этого ассортимента формируется меню на 16 суток.

Российское космическое питание, как пояснил Кононенко, традиционно считается более сбалансированным и гораздо менее зависимым от дополнительных усилителей вкуса. В состав рациона входят черный хлеб, медовый пирог, сыр, перепелка, белуга, ветчина и другие блюда национальной кухни.

«Я бы не согласился с тем, что американцы не используют специи. Они как раз используют специи, кетчупы, разную продукцию такого рода в большем объеме, чем мы», — сказал Олег Кононенко, слова приводит корреспондент «РосБалта».

Американское меню, в свою очередь, как отметил глава ЦПК, делает ставку на разнообразие и глобальные вкусы. Именно этим, по его мнению, объясняется более активное использование астронавтами кетчупов, острых соусов и разнообразных специй.

Ранее сообщалось, что космонавт из Мытищ Стрекалов пробыл на орбите почти 269 суток.