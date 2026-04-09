За 48 секунд до гибели и пятый полет в 54 года: как житель Мытищ стал легендой космоса

В канун Дня космонавтики редакция REGIONS обращается к биографии человека, чье имя вписано в историю отечественной космонавтики золотыми буквами. Речь о Геннадии Стрекалове — уроженце Мытищ, который сумел стать одним из самых титулованных и при этом возрастных покорителей околоземного пространства. За плечами этого героя — пять стартов к звездам и в общей сложности 268 суток, проведенных на орбите.

Путь наверх, как это часто бывало в ту эпоху, начинался не с романтических мечтаний, а с тяжелого труда. Еще до поступления в знаменитое МВТУ имени Баумана Стрекалов трудился на заводе, где участвовал в создании первого искусственного спутника Земли. Получив диплом инженера, он попал в конструкторское бюро, которым руководил легендарный Сергей Королев. А в 1973 году его зачислили в отряд космонавтов — там он быстро зарекомендовал себя как блестящий испытатель и технический специалист.

На орбите Стрекалову довелось работать на трех разных станциях — «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Каждая из этих экспедиций была сопряжена с риском, но самый страшный момент подстерегал космонавта не в невесомости, а на земле. В 1983 году за 48 секунд до запланированного старта ракета загорелась. Экипаж спасла аварийная система — капсула с людьми отстрелилась от горящей ракеты, и Стрекалов остался жив и невредим.

Фото: [ Колледж космического машиностроения и технологий в Королеве/Медиасток.рф ]

Особый рубеж в его судьбе — 1995 год. Тогда 54-летний космонавт отправился на корабле «Союз ТМ-21» к станции «Мир». Этот полет сделал его одним из самых пожилых людей, когда-либо летавших в космос под флагом СССР и России.

Кстати, спустя три года достижение земляка побил еще один житель Мытищ — Валерий Рюмин, который стартовал в 58 лет. Завидная физическая форма, которую Стрекалов поддерживал регулярными тренировками (он был заслуженным мастером спорта), и колоссальный опыт четырех предыдущих полетов позволили ему совершить этот подвиг в столь почтенном возрасте.

Заслуги космонавта отмечены дважды — он Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина и «За заслуги перед Отечеством». Однако внеземная карьера, как выяснили ученые, имеет обратную сторону. Стрекалов ушел из жизни, когда ему было всего 65 лет — причина оказалась в раке желудка.

Фото: [ Музей «История города Жуковского, отечественной авиации и космонавтики» в Пантелеимоновском Благовесте/Медиасток.рф ]

Исследования подтверждают печальную тенденцию. Российские психологи в 2015 году на страницах журнала «Вопросы психологии» опубликовали данные: средняя продолжительность жизни космонавтов, реально побывавших на орбите, колеблется от 60 до 65 лет.

Немецкие коллеги, в свою очередь, выяснили, что долгое нахождение в невесомости ускоряет старение скелета — отдельные его части стареют быстрее нормы на целое десятилетие. Такова суровая плата за внеземное существование.

Тем не менее Геннадий Стрекалов навсегда останется примером того, как возраст и тяжелейшие аварии не становятся препятствием для настоящего подвига. К слову, он не единственная звездная гордость Подмосковья. В этот же список входят Елена Кондакова (единственная россиянка, летавшая на американском шаттле), Михаил Тюрин (известный игрой в гольф на орбите) и Валерий Быковский, чьи рекорды не побиты до сих пор.

