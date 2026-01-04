Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

В Москве скончался заслуженный артист России Роман Улыбин, который возглавлял оперную труппу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. О его смерти сообщила пресс-служба театра.

Причины смерти Романа Улыбина в театре не уточнили. Информация о дате и месте прощания с артистом будет объявлена дополнительно.

Роман Улыбин был выпускником факультета музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС). Он долгие годы служил в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где не только исполнял ведущие партии, но и занимал должность управляющего оперной труппой.

Одной из первых заметных работ артиста стала партия Коллена в опере Джакомо Пуччини «Богема» в постановке Александра Тителя. В разные годы он исполнил ряд известных оперных ролей, включая Дулькамару в «Любовном напитке», Мустафу в «Итальянке в Алжире», доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике», Мендозу в «Обручении в монастыре», дона Альфонсо в опере «Так поступают все женщины», а также Мефистофеля в «Фаусте».

За свою творческую деятельность Роман Улыбин дважды выдвигался на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска».

