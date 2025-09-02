Меню ребенка должно отвечать правилам калорийности: врач-гастроэнтеролог поделилась советами

Самарский врач-гастроэнтеролог Эльвира Хлопова рассказала, что ежедневное меню ребенка должно отвечать правилам сбалансированности и калорийности. Эксперт поделилась рекомендациями, как родителям правильно составлять рацион питания, сообщил sovainfo.ru.

По словам врача-гастроэнтеролога, нет необходимости считать калории. Достаточно следовать принципу: половину тарелки заполнять овощами и зеленью. Оставшуюся половину тарелки условно делить еще на две части, которые предназначены для белков и медленных углеводов. Таким образом, в одной порции должно быть примерно 200 грамм овощей, 100 грамм белков и столько же медленных углеводов.

Определять порцию можно визуально. Эксперт поделилась лайфхаком: количество гарнира должно быть соизмеримо размеру кулака, белка — ладони без пальцев, овощей — до двух ладоней.

По информации эксперта, наполнять тарелку с учетом выше указанных рекомендации можно блюдами со следующими ингредиентами: перловкой, булгур, киноа, овсянкой, гречкой, рисом, макаронами из цельной пшеницы.

«Чтобы обеспечить здоровое развитие детей, необходимо включать в рацион овощи, фрукты, злаки, молочные продукты и продукты, богатые белком», — подчеркнула специалист.

Эксперт предупредила, что ребенку-спортсмену требуется подача более питательных блюд. Врач-гастроэнтеролог Хлопова уверена, что заложенные родителями привычки здорового питания положительно отразятся на жизни детей в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что пожелания детей и родителей Подмосковья учли при составлении школьного меню.