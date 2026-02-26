«Меньше болтают и больше платят»: мастер маникюра из Подмосковья рассказала, почему перешла на мужскую аудиторию

Мастер ногтевого сервиса Жанна Кривцова сделала ставку на мужскую аудиторию и не прогадала. В то время как большинство коллег ориентируются на прекрасный пол, она выстроила клиентскую базу исключительно из представителей сильной половины человечества. И за годы практики ни разу не пожалела о своем решении, сообщил REGIONS.

После обучения в одной из московских сетей салонов Жанна вышла на работу в многолюдное место, где 12-часовые смены пролетали в бесконечных разговорах с болтливыми клиентками. Именно тогда она задумалась о том, как изменить формат работы. Позже, перейдя в мужской маникюр, мастер открыла для себя неожиданные преимущества.

«Как-то работала на педикюре, клиентом был мужчина. И я услышала, как клиентка-женщина на соседнем кресле довольно громка сказала: извращенец какой-то! Мне стало очень неудобно, я извинилась и подумала: вот стану настоящим профи, буду работать с мужчинами и доносить до социума простую мысль, ухаживать за ногтями нормально и правильно — и не только для женщин», — рассказала мастер маникюра Жанна Кривцова.

Мужчины приходят чаще — в среднем раз в 1,5 недели, потому что их ногти отрастают быстрее. Они не углубляются в тонкости процедуры, полностью доверяя специалисту, что делает работу гораздо проще. Оставляют щедрые чаевые и ценят тишину — им не нужна пустая болтовня во время сеанса.

Сама процедура мужского маникюра направлена скорее на гигиенический уход, а не на декоративное покрытие. Хотя некоторые клиенты все же решаются на эксперименты. Чаще всего это прозрачный лак, но был в практике Жанны и яркий случай: один молодой человек попросил покрыть ногти изумрудно-зеленым в честь Дня святого Патрика.

«Недавно нескольким моим клиентам полюбился японский маникюр: укрепление ногтей минеральной пастой и полировка до естественного блеска. Очень подходит для мужчин с ломкими или слоящимися ногтями», — отметила эксперт.

Мастер убеждена: ухоженные руки важны не только для женщин, но и для мужчин, особенно тех, кто много общается с людьми, обменивается рукопожатиями или проводит публичные презентации. И судя по растущему спросу, все больше представителей сильного пола разделяют это мнение.

«Во время сеанса мастер очищает ногти и руки, удаляет заусенцы, обрабатывает край ногтя, форма „круг“, спиливает длину до комфортной», — рассказала мастер.

Ранее дерматолог Галлямова предупредила об опасности частого гель-лака.