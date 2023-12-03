Мэр Киева Кличко обеспокоен, продолжит ли Украина свое существование

Так, корреспондент швейцарского портала 20 Minuten обратился к Виталию Кличко с вопросом намерен ли он баллотироваться на должность президента Украины. Спикер ответил, что даже не думает сейчас об этом. Стоит более глобальна проблема.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать.», - завил мэр Киева Виталий Кличко

Президентские выборы должны были пройти в 2024 году. Правительство продлило действие военного положения и всеобщей мобилизации, что стало поводом для отмены выборов. Президент Владимир Зеленский не скрывал, что выступал против проведения выборов.

Корреспондент также уточнил, удивляет ли Кличко то, что рейтинг Зеленского стремительно падает. Виталий Кличко отметил, что не удивлен этому, пишет агентство «РИА Новости». Спикер считает, что президент совершил множество ошибок, а теперь пришло время нести за них ответственность.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил...», - высказал мнение Виталий Кличко

Ранее глава комиссии Совета РФ Алексей Пушков обратил внимание на изменение психологии украинского конфликта в парадигме мирового восприятия.