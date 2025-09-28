Мэр Киева рассказал о последствиях атаки ВС РФ на украинскую столицу

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале проинформировал, что вследствие атаки ВС РФ в ночь на 28 сентября повреждения получили около 20 объектов, расположенные в шести районах украинской столицы.

По словам Кличко, на месте падения обломков беспилотников присутствуют представители экстренных служб. Они оценивают состояние объектов и оказывают помощь пострадавшим. Воздушная тревога продолжается. В ночь на 28 сентября обломки БПЛА упали в Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком и других районах.

Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале сообщил, что, согласно предварительной версии, военнослужащие России атаковали энергообъекты, склады и места производства военной продукции, расположенные в Киеве. Эксперт отметил, что украинские военные сбивали БПЛА над городом, поэтому обломки дронов упали на жилые здания. Блогер проанализировал данные мониторинговых каналов противника. По их сведениям, в ночь на 28 сентября Армия России нанесла комбинированный удар: более 50 крылатых ракет, несколько «Кинжалов» и около 600 БПЛА.

«Очередной концентрированный и мощный удар по Украине», — написал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Тульской области уничтожено четыре БПЛА.