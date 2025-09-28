В Тульской области уничтожено четыре БПЛА: губернатор сообщил о последствиях

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале проинформировал об отмене угрозы беспилотной опасности. Глава сообщил, что на протяжении ночи воздушное пространство региона нарушило четыре БПЛА.

По данным губернатора, все вражеские объекты были успешно устранены системой противоздушной обороны. Никто из жителей региона не пострадал. Однако глава предупредил, что угроза опасности еще сохраняется. На территории региона могут находиться обломки украинских дронов. Дмитрий Миляев призвал в телефонном режиме информировать представителей экстренных служб в случае обнаружения подозрительных предметов.

Информация, опубликованная губернатором, дублирует данные Минобороны РФ. В официальном телеграм-канале ведомства указано, что в ночь на 28 сентября над территорией Тульской области было уничтожено четыре БПЛА. Для попытки атаки противник применял летательный аппарат самолетного типа. Всего было устранен 41 БПЛА.

Ранее сообщалось, что польские ВВС поднимали истребители в небо из-за обстановки на Украине.