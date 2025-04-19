Мэр Москвы сообщил об изменении порядка согласования перепланировок в многоквартирных домах

По данным издания, сроки предоставления услуги для различных работ, которые уже выполнены или только запланированы, теперь будут сокращены на 30%. Так, ранее на этот этап работ было выделено 30 календарных дней. Согласно новым правилам, сроки сокращены до 20 дней.

По информации издания, представители Мосжилинспекции смогут пользоваться Росреестром. Сотрудники будут оперативнее вносить изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости. Данные необходимо добавить в базу после получения акта о завершенной перепланировке. До этого нововведения собственник был обязан самостоятельно заниматься внесением информации в Росреестр.

По данным издания, согласование некоторых работ теперь будет проходить в упрощенном формате. В перечень таких работ входят следующие: демонтаж ступеней, подиумов и пандусов, заложение проектных проемов в несущих стенах, устройство и изменение конфигурации. Кроме того, жителю Москвы больше не потребуется заполнять большое количество бумаг. Столица продолжает тенденцию цифровизации.

«Для максимального упрощения процедуры подачи заявления на портале mos.ru разработан специальный лендинг. В частности, размещена анкета с наводящими вопросами, которая помогает сориентироваться в выборе типа заявления», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья подали почти 2,5 тыс. онлайн-заявлений на перепланировку помещения.