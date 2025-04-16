Жители Подмосковья подали почти 2,5 тыс. онлайн-заявлений на перепланировку помещения

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по согласованию перепланировки помещения более 2,3 тыс. раз, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование» — «Согласование переустройства и перепланировки помещения», она доступна для собственников квартир, нежилых помещений или нанимателей жилого помещения по договору социального найма. Чтобы воспользоваться ей, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. С результатом можно будет ознакомиться на портале в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.