Мэр Одессы Труханов сообщил о приостановке работы электротранспорта

Глава также отметил, что часть города осталась без электроэнергии. С утра в курортном городе звучали звуки взрывов. Также работала система оповещения, которая предупреждала о возможном воздушном ударе. После стабилизации ситуации в городе под руководством мэра оперативно провели совещание, чтобы оценить ситуацию.

По итогам заседания было решено подключить городские котельные к генераторам. Местный водоканал временно прекратил работу. В городе есть необходимый запас воды для нужд населения. Представителей бизнеса просили обеспечить населению свободный доступ к локациям, где подключены генераторы для подзарядки гаджетов.

Ранее сообщалось, что Зеленский сообщил о последствиях массированного удара по всей территории Украины.