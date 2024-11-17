Зеленский сообщил о последствиях массированного удара по всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале о массированной атаке Армии России по всей территории Украины. Также он проинформировал о поражении некоторых энергообъектов, сообщили РИА Новости.

Владимир Зеленский рассказал, что российская армия применила для поражения стратегических целей, расположенных в разных регионах страны, различные типы дронов, а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Атака проходила в несколько этапов на протяжении ночи и утра 17 ноября.

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины», — написал Зеленский.

Зеленский предположил, что целью ударов были объекты энергетической инфраструктуры Украины. Некоторые объекты были поражены прямым попаданием, другие — вследствие падения осколков снарядов.

Энергетическая компания ДТЭК после массированного удара заявила в своем телеграм-канале об ограничениях подачи электричества в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях, которые вскоре были отменены.

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго Украины Галущенко проинформировал об экстренных отключениях света во всех областях Украины.