Мэр Прокопьевска поблагодарил художника за рисунки на остановках и в лифтах

Художник Дамир Хуссамов активно ведет социальные сети, где рассказывает о каждой новой работе и демонстрирует фото. Художник выбрал собственный стиль. Он имитирует газетный лист, а уже потом наносит изображение. Внизу обязательно ставит автограф. Так на улицах города появляются красивые картины. Дамир Хуссамов украшает таким способом остановки и стены серых домов, лифты и заброшенные здания.

Мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников поблагодарил художника за то, что он делает город более красивым, уютным и благоустроенным. Горожане в соцсетях положительно оценивают работы земляка и благодарят за творческий настрой и яркие краски. Хуссамова в здании администрации города в торжественной обстановке наградили грамотой.

Ранее сообщалось, что портрет Цоя украсил одну из электробудок города Прокопьевска.