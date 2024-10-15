Портрет Цоя украсил одну из электробудок города Прокопьевска

Дамир Хуссамов — известный в регионе художник, который имеет собственный авторский стиль. Во-первых, он рисует на городских объектах. Во-вторых, все картины наносит будто бы на страницу газеты. В-третьих, внизу оставляет автограф. Кузбассовец делится фото каждой работы на странице в социальной сети. В этот раз он позирует возле электробудки, держа в руках книгу «Цой». Сверху портрета музыканта написана известная фраза из его песни «Легенда».

Горожане положительно воспринимают креативные задумки земляка. Они оставляют добрые комментарии на его странице. Один из пользователей отметил, что в городе Прокопьевск уже много украшенных художником объектов. Скоро туристы будут приезжать, чтобы познакомиться с уличным творчеством Хуссамова, предположил подписчик.

Ранее сообщалось, что кузбассовец Хуссамов нарисовал на остановке красивую девушку.