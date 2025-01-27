Мэрия Оби потратит более 1 млн руб. на закупку срезанных хризантем

Администрация города Обь пояснила, с какой целью участвовала в тендере на приобретение 9 999 хризантем, сообщил atas.info.

Издание обратило внимание, что на портале госзакупок была размещена информация о закупке срезанных хризантем на сумму 1,2 млн руб. Заказчик — администрация города Обь. Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В администрации проинформировали о реализации программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби на 2025-2029 годы». В городе проходят различные мероприятия, приуроченные праздникам или награждениям. Гостям принято вручать цветы. Кроме того, цветы возлагают к городским памятным мемориалам.

«Главой города на территории города Оби Новосибирской области вручаются цветы при вручении гражданам, коллективам Почетных грамот Главы города, Благодарностей, Благодарственных писем Главы города, при вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области, Главы города Оби ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, долгожителям города Оби», — пояснили atas.info в администрации города.

В администрации отметили, что некоторым горожанам в торжественной обстановке вручают ключи от новых квартир и цветы. Кроме того, часто проходят конкурсы на лучшее украшение двора или его благоустройство. Победителям также дарят букеты. О всех мероприятиях можно узнать заранее на сайтах местного правительства.

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