Стало известно, сколько миллионов из бюджета выделят на такси для чиновников Новосибирска

По данным издания, представители Октябрьского района города заложили в бюджет выделение 1,199 млн руб. на услуги такси. Они пояснили, что заказ такси требуется для специалистов отделов опеки и попечительства, которые на протяжении дня неоднократно выезжают по адресам семей. Стоимость одного часа, заложенная в контракте, составляет 1 289 рублей.

Представители Первомайского района в ответе на запрос редакции atas.info указали сумму в 300 тыс. руб. Чиновники, как и их коллеги из других районов города, ссылаются на закон «Об опеке и попечительстве». По их словам, деньги потратят на вызов такси для специалистов.

Редакция обратила внимание на то, что в запросе также просила уточнить причины необходимости вызова такси. Представителей администраций просили пояснить, почему они не могут пользоваться общественным транспортом. По данным издания, некоторые чиновники проигнорировали данный пункт вопроса. Другие прислали ответы, которые схожи между собой.

«Использование общественного транспорта в работе отдела опеки является нецелесообразным в связи с возрастными особенностями детей (дети в возрасте до одного года, малолетние дети), психоэмоциональными состоянием несовершеннолетних, недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан (агрессивное поведение), возникновением экстренных ситуаций в ночное время», — говорится в ответе, полученном Atas.Info.

Анализ всех ответов администраций редакции позволил прийти к выводу, что в 2025 году на перемещение служащих районных администраций Новосибирска будет потрачено минимум 4,426 млн руб. Деньги направят в качестве субвенций из областного бюджета.

Ранее эксперт Булатов рассказал, как водителям такси удается обходить законодательство.