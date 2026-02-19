Мэрия платит, рабочие не получают: кто задерживает зарплату на ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ

Ремонтные работы на мосту у омского Телецентра продолжаются, несмотря на очередную задержку в выплате заработной платы рабочим, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, в группе «Аварийный Омск» появилась информация о невыплате заработной платы рабочим, которые занимаются капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ. Подписчик проинформировал, что руководство не предоставляет данные о сроках выплаты. Рабочие намерены провести забастовку, если не получат заработанные деньги. Поступила информация, что задержки происходят не впервые.

По данным издания, один из комментариев под постом оставили представители городской администрации. В сообщении указано, что мэрия своевременно и в полном объеме выполняет финансовые обязательства перед подрядчиком. Городу55 в мэрии уточнили, что работы продолжаются, согласно ранее утвержденному графику.

«Подрядчик выполняет весь комплекс работ на второй половине моста: демонтаж старых конструкций, разбор старого покрытия и проч. Также продолжается процесс и в подмостовом пространстве: ремонт бетонных опор (очищают, покрывают специальным составом, восстанавливают бетон), металлических конструкций (очистка от старой краски, грунтовка, окрашивание), замена опорных частей с подъемом и прочее», — пояснили Городу55.

По информации издания, в ночь на 19 февраля мост был закрыт для проведения работ по уборке снега. На объекте также выполнили ямочный ремонт.

Ранее сообщалось, что 405 сотрудников кузбасского предприятия 1,5 года не получали зарплату, несмотря на возможность руководства не копить задолженность.