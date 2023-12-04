Мэрия Сургута знает, сколько военных из региона погибнет в 2024 году: деньги выделены

В проект бюджета города Сургута на 2024 год внесли деньги, которые получат родственники погибших военных СВО. Выделенной суммы хватит для 13 семей, сообщает muksun.fm .

После объявления СВО местная власть решила, что из регионального бюджета будет выделять по 200 тысяч рублей каждой семье, в которой погиб боец, выполняющий задание в зоне СВО. В 2023 году изначально было выделено 600 тысяч рублей, но после обращения главы города Андрея Филатова сумму увеличили.

«В связи с тем, что в 2022 году единовременную выплату получили 3 заявителя, а с начала текущего года уже поступили 2 заявки на выплату, учитывая, что сроки проведения специальной военной операции не определены, бюджетной комиссией при главе города принято решение об увеличении ассигнований на 2 000,00 тыс. рублей в 2023 году», — говорится в пояснительной записке, направленной Андреем Филатовым

В 2024 году, как и в 2023, предложено выделить 2,6 миллиона рублей. Если выдавать каждой семье погибшего по 200 тысяч рублей, то можно посчитать, что утвержденной суммы хватит на 13 человек.

Сроки СВО не обозначены, но на следующие два года в бюджет деньги на помощь семьям военных пока не внесены.

Кроме того, в бюджет на 2024 год заложили 120 миллионов рублей. Эти деньги будут переданы добровольцам, которые решат отправиться в зону СВО. Каждый вправе получить по 150 тысяч рублей. Соответственно, в бюджет заложены деньги из расчета, что в 2023 году 800 местных жителей решат отправиться в зону СВО.

Ранее сообщалось, что Украина может проиграть в зоне СВО. Таким предположением поделился полковник ВС Австрии Маркус Райснер.