Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

«Дело не подсудно данному суду», — уточнили в инстанции.

В интервью «МК» Анастасия Волочкова ранее рассказала, что подала иск в мещанский суд. У нее есть претензии к работе сотрудников Пенсионного фонда. Балерина уверена, что в документах не отображены 15 лет ее стажа. Анастасия утверждает, что материальная сторона вопроса ее не интересует. Для нее это дело принципа и отстаивания справедливости.

Балерина рассказала, что старалась решить вопрос в досудебном порядке. Она обращалась к руководителям Большого театра, просила внести ей в документ информацию о 15 лет стажа и не переходить на следующую стадию конфликта. Анастасия Волочкова уверена, что еще 10 лет назад имела законное право получать пенсию, однако документально не могла этого доказать.

«Не хватило каких-то полгода. У меня Большой театр украл этот стаж, изначально выдав мне фальсифицированную трудовую книжку – в ней серийный номер не совпадает с действительностью», — рассказала балерина.

Балерина Волочкова обратила внимание на то, что до сих пор находится в отличной форме и продолжает танцевать. Однако она не понимает, почему не получает пенсию, если имеет на нее право. Волочкова утверждает, что из театра ее уволили «задним числом». Это и стало причиной недоразумения.

Ранее сообщалось, что сосед Волочковой рассказал о странном поведении балерины в церкви Подмосковья.