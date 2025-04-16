Месть или личный конфликт: экс-депутат назвал причины убийства лошади в Волжском

Бывший депутат и зоозащитник Александр Осипов высказал мнение, что убийство лошади в конюшне «У Озера» в Волжском было тщательно спланировано, сообщили novostivolgograda.

По данным издания, погибла одна лошадь. Еще одно животное находится в тяжелом состоянии. На месте преступления найден шприц с неизвестным веществом неприятного запаха. Злоумышленник завесил камеры видеонаблюдения и запер сторожа. Зоозащитник Александр Осипов предположил, что преступником может оказаться бывший сотрудник конюшни или человек, который был с ней связан.

Бывший депутат уверен, что проникший на территорию конюшни человек вел себя уверенно. Он знал, где расположена камера, где находится сторож. Коме того, он сделал укол в вену. Такими навыками не обладает любой человек.

«Нужно искать мотив. Это могла быть месть, отказ продать лошадь, личный конфликт», — высказал мнение экс-депутат и зоозащитник Александр Осипов.

Согласно неофициальным данным, в конюшне уже были зафиксированы смерти животных, но их не придавали огласке. Предположительно, кто-то мог объявить войну конюшне. Хозяйка погибшей лошади просит всех, кто находился вблизи конюшни в ночь на 13 апреля, помочь следствию в расследовании. Они могли стать случайными свидетелями. Источник, знакомый с ветеринарной практикой, считает, что преступник выбрал самый наглядный способ убийства.

«Если хотели убить, гораздо проще использовать вещества, вызывающие остановку сердца. Ввести мыльный раствор в вену сложно. Это действие требует сноровки и холодного расчета», — отметил источник, знакомый с ветеринарной практикой.

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