Места для поцелуев и почтовые ящики для открыток: Кемерово украсили в преддверии Дня влюбленных

По данным Сибдепо, в центре города установили знак: «Место для поцелуев». На табличке, которая имитирует знак дорожного движения, нарисованы губы. В городе также есть тематические объекты, которые были сооружены много лет назад. Например, мостик-лавочка для влюбленных. С одной стороны на скамейке можно сидеть. Другая сторона объекта — мост, на котором изображены ангелы, запускающие стрелы любви.

По данным издания, к празднику также готовятся местные заведения. Возле входа одного из кафе установили белое сердце, на которое красным цветом нанесено: «В этом доме живет любовь». Рядом прикреплен почтовый ящик. Посетители могут написать пожелание и оставить в его ящике. Официант передаст послание адресату. В самом кафе в меню появился десерт в виде сердца, который подают на красивом блюдце.

Сибдепо обратило внимание, что многие кафе и рестораны также изменили свой дизайн. На дверях и фасадах появились красные банты, ленты и сердца. На Московской площади находится дерево с замочками, где влюбленные традиционно вешают замочки.

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