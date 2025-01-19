Топ-7 лучших мест Подмосковья, чтобы отметить свадьбу в 2025 году

Свадебный сезон 2025 года обещает подарить массу позитива молодоженам Подмосковья, чтобы торжественное событие стало по-настоящему запоминающимся, об организации стоит позаботиться заранее. Праздничная площадка — один из самых дорогостоящих и значимых пунктов при подготовке к церемонии. Топ-7 лучших мест Московской области, где можно отметить свадьбу, — по версии интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Hide Forest Event Area

Новая загородная площадка Hide Forest Event Area расположена в трех километрах от Москвы. Место сочетает в себе атмосферу аристократичности и таинственности, гости смогут не только разместиться в просторных залах, но и прогуляться в ландшафтном парке посреди леса. Молодоженам предлагается выбрать из двух больших веранд вместимостью до 250 человек. Церемонию бракосочетания можно провести на площадке для выездной регистрации на территории комплекса. Организаторы предлагают парам услуги кейтеринга, кухни и сервиса. Сумма депозита на меню в выходные дни составляет 1 млн рублей, за обслуживание необходимо доплатить 10%. Стоимость аренды доходит до 500 тысяч рублей.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Хлебниковский лесопарк, Hide.

Фото: [ Hide Forest Event Area ]

Вилла Ротонда

Уникальный дворец «Вилла Ротонда» считается лучшим местом для мероприятий в России по версии журнала WEDDING RUSSIA. Здесь находятся два панорамных зала вместимостью до 150 гостей и пять локаций для проведения церемонии бракосочетания. В комплексе нельзя провести несколько свадеб в один день, поэтому событие станет по-настоящему уникальным. Кроме того, молодожены могут устроить фотосессию на территории французского парка возле дворца. Сумма депозита в ресторане комплекса не должна быть меньше 1,5 млн рублей, кроме того, берется плата 15% за обслуживание.

Адрес: Московская область, Одинцово, поселок дома отдыха Озера, коттеджный поселок Довиль.

Фото: [ t.me/VillaRotonda ]

Soho Country

Загородный клуб Soho Country находится в Живописной бухте в одном километре езды от МКАД. Здесь распложен ресторан площадью 1 тысяча кв. м, вместимостью до 250 гостей (фуршет — 400 гостей) и прямым выходом с террасы к яхт-клубу. Также молодожены могут сыграть свадьбу в павильоне вместимостью до 270 гостей (фуршет — 400 гостей) с террасой и собственной огороженной лужайкой. Для камерного торжества подойдет малый шатер вместимостью до 40 гостей (фуршет — 60 гостей). Сумма заказа для закрытия площадки — не менее 1,5 млн рублей, за сервис берется 10%.

Адрес: Мякининское шоссе, строение 3.

Фото: [ Soho Country Club ]

Жан Реми

Ресторан «Жан Реми» находится на берегу озера на территории элитного коттеджного поселка «Трувиль», где воссоздана архитектура одноименного французского города. Для проведения банкета предлагается просторный зал вместимостью до 100 человек. Сумма закрытия счета составляет не менее 1 млн рублей, за обслуживание придется доплатить 10%.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки, Лазурная улица, 61.

Фото: [ Жан Реми — Ресторан ]

Усадьба Гребнево

На территории усадьбы Гребнево находится 10 мест для проведения торжественного мероприятия. В гранд-шатре «Трубецкой Холл» с белоснежным интерьером могут разместиться до 250 гостей (фуршет — 400 гостей), банкетный зал «Каретный двор» предназначен для свадьбы до 120 гостей (фуршет — 170 гостей), банкетный зал «Барский» с панорамой на Барский пруд подойдет для праздника на 80 гостей (фуршет — до 120 гостей). Для камерной свадьбы здесь можно найти летнюю веранду вместимостью до 40 гостей (фуршет — до 60 гостей). Аренда самой роскошной площадки в выходной день обойдется в 120 тысяч рублей.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, город Фрязино, деревня Гребнево.

Фото: [ Усадьба Гребнево ]

Ryabina House

Банкетная площадка Ryabina House предлагает молодоженам провести выездную церемонию регистрации брака на парящем пирсе с живописным видом на озеро или на зеленой лужайке вблизи цветущего луга. Банкетное меню включает в себя блюда европейской, итальянской и азиатской кухни. Общая площадь территории составляет один гектар. Само торжество проводится на деревянной веранде вместимостью до 80 гостей, фуршет в начале мероприятия можно организовать на террасе с видом на озеро. Владельцы площадки предлагают сделать «свадьбу под ключ», в высокий сезон стоимость праздника на 20 человек составляет от 519 тысяч рублей.

Адрес: Московская область, деревня. Филипповское, улица Рябиновка, 1.

Фото: [ Ryabina House ]

Экорачно

Эко-отель «Экоранчо» предлагает несколько свадебных площадок: банкетный зал «Лесной» вместимостью до 55 человек, летняя веранда с баром (до 125 человек), зал «Чайный Домик» (до 30 человек), летняя веранда №3 (до 40 человек). С самыми близкими можно разделить торжество в банкетном зале «Альпийское шале» вместимостью до 15 человек. Аренда самой дорогой площадки достигает 120 тысяч рублей.

Адрес: Московская область, Можайский район, деревня Алексеевка.

Фото: [ Эко-отель ЭКОРАНЧО ]

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