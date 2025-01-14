Местные жители Башкирии рассказали, что впервые за 50 лет на водоемах нет льда

Жители Башкирии рассказали, что на Павловском водохранилище впервые за 50 лет не образовался прочный лед, сообщил mkset.ru.

Жители отметили, что температурный режим в Башкирии — аномальное явление для местности. По их словам, в январе уже образуется прочный лед. Жительница деревни Байряжка рассказала, что обычно в январе по водохранилищу ездили автомобили. Снега в этом году также практически не было, что непривычно для людей.

«За 50 лет наблюдений я не помню подобной ситуации», — рассказала Елена из д. Байряжка.

Житель села Павловка Денис назвал образовавшийся лед кашей. Он отметил, что в регионе теплая погода сменяется холодной, но привычных морозов пока не было. В итоге водохранилище покрылось корочкой.

«Ездить категорически нельзя!» — рассказал Денис из села Павловка.

Житель села Байряжка высказал мнение, что передвигаться на снегоходах можно исключительно при наличии большого опыта вождения. Причем важно надевать спасательный жилет. Если опыта нет, то лучше отказаться от поездок или хотя бы не брать с собой детей, считает мужчина.

Mkset со ссылкой на МЧС сообщило также, что в прошедшее воскресенье близ деревни Байряшка на лед Павловского водохранилища выехали четыре человека. Снегоход и квадроцикл начали проваливаться под лед. Люди, в числе которых несовершеннолетний, не пострадали. В ведомстве призвали россиян к бдительности.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Оренбургской области пояснил, почему люди боялись теплой погоды на Крещение.