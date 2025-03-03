Метапневмовирус: симптомы, диагностика и лечение

По данным издания, главная опасность вируса заключается в его быстром распространении. В зоне риска детские коллективы и те люди, которые находятся большую часть дня в замкнутом пространстве. Заразиться можно от больного человека воздушно-капельным путем: при разговоре, чихании или кашле. В зоне особенного риска дети в возрасте до пяти лет и пенсионеры после 60 лет.

По информации издания, первые симптомы заболевания — боль в горле, кашель, першение и заложенность носа. Человек быстро устает и ощущает упадок сил. У него наблюдаются проблемы с дыханием, вплоть до отдышки. При первых симптомах рекомендовано обратиться в больницу. Выявить вирус можно исключительно в лаборатории. На основании данных исследования врач может назначить противовирусный препарат.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зарегистрировал рост заболеваемости ОРВИ в России на 6,5%.