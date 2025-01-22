Метель в Башкортостане: множество дорог парализовано, авто припаркованы у обочин

Издание отметило, что ухудшение погодных условий началось во вторник, 21 января. В частности, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов проинформировал о временном ограничении по трассе М-5 «Урал» в связи с сильной метелью. Автобусы, грузовые автомобили и маршрутные такси не могли проезжать по трассе.

Очевидцы сравнили метель со снежным апокалипсисом. По данным метеоролога Евгения Тишковца, в республике началась настоящая сибирская зима. Эксперт отметил, что снижение температуры зафиксировано в европейской части России.

Очевидцы рассказали Mkset, что метель не прекращалась на протяжении всей ночи. По состоянию на утро 22 января буран парализовал множество дорог в республике. Жители оставляют комментарии в соцсетях. Они пишут, что многие водители принимают решение остановиться и припарковаться у обочины. По информации людей, на расстоянии нескольких метров от автомобилей видны лишь фары. Те, кто решает продолжить движение, выбирают самую низкую скорость.

Ранее сообщалось, что эксперт Вильфанд предупредил жителей столичного региона о надвигающейся оттепели.