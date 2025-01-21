Вильфанд предупредил жителей столичного региона о надвигающейся оттепели

«В четверг еще отрицательные значения, но уже температура на 4-5 градусов выше нормы, а в пятницу уже возвращение днем к оттепельной погоде — минус 3 — плюс 1. Дальше, в субботу и воскресенье, температура будет повышаться до 3-4 градусов», — сказал Вильфанд.