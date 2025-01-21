Вильфанд предупредил жителей столичного региона о надвигающейся оттепели
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В пятницу, 24 января, в столице ожидается потепление после зимних холодов, заявил в беседе с РИА Новости Роман Вильфанд, возглавляющий Гидрометцентр России.
Как он сообщил, в среду, 22 января, ожидается небольшой снегопад, но к концу недели он полностью растает.
«В четверг еще отрицательные значения, но уже температура на 4-5 градусов выше нормы, а в пятницу уже возвращение днем к оттепельной погоде — минус 3 — плюс 1. Дальше, в субботу и воскресенье, температура будет повышаться до 3-4 градусов», — сказал Вильфанд.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла.