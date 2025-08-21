Метеоролог рассказала жителям Подмосковья, какой день станет самым холодным в августе

Столичный регион готовится к резким погодным изменениям в последнюю полную неделю августа. Согласно анализу, проведенному изданием REGIONS, жителей Московской области ожидает выраженная температурная «американская горка» — от относительно теплых показателей в субботу до рекордно низких значений в начале следующей рабочей недели.

По информации, предоставленной ведущим метеорологом страны Татьяной Поздняковой, погодная неустойчивость начнет проявляться уже в пятницу, 22 августа. В этот день прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями при температуре +16..18°C и слабом ветре. Суббота станет наиболее комфортным днем недели: ночные показатели составят +11..14°C, а дневные достигнут +22°C при слабом умеренном ветре и переменной облачности.

Однако уже в воскресенье ситуация кардинально изменится. Согласно данным синоптика, на фоне снижения атмосферного давления ожидаются осадки в виде небольшого дождя при сохранении переменной облачности. Кульминацией похолодания станет понедельник, 25 августа, когда температура ночью опустится до +10..12°C, а днем не превысит +11°C. Такой температурный режим является аномально низким для конца августа в центральной России.

«Понедельник станет одним из самых холодных дней этого месяца», — добавила спикер.

Ранее синоптик Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что жителей Подмосковья ждут холодные выходные 23 и 24 августа.