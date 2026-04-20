В Подмосковье подтвердили готовность к новому пожароопасному сезону

В Подмосковье подтвердили готовность к пожароопасному сезону 2026 года, Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу завершил плановую проверку. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках инспекции в регионе проверили наличие необходимой документации, результаты выполненных противопожарных мероприятий, готовность систем мониторинга и диспетчерских служб и не только. Отдельное внимание специалисты уделили обеспеченности подразделений горюче-смазочными материалами и готовности к оперативному реагированию на сообщения о лесных пожарах.

Комиссия департамента подтвердила, что Комлесхоз полностью готов к прохождению пожароопасного сезона.

