В Озерах провели творческий фестиваль «Радуга талантов. Как в советском кино»
Фестиваль «Радуга талантов. Как в советском кино» провели в Озерах
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Озерах во Дворце культуры «ТЕКСТИЛЬЩИК» провели областной творческий фестиваль «Радуга талантов. Как в советском кино», его организовал Социальный центр «Коломенский». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Участниками стали молодые люди с инвалидностью старше 18 лет из разных округов Подмосковья. На сцене представители социальных центров и «Добрых домов» представили творческие номера, посвященные классике кинематографа.
