Более 200 новых почетных доноров появилось в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года появилось 234 новых почетных донора. Таким образом, их общее число в регионе превысило 28 тыс. человек, сообщили в Московской областной думе.

«В этом году нагрудным знаком «Почетный донор России» были награждены 234 человека, а в прошлом году – 700 человек. Эти люди сдали кровь десятки раз, для них это стало частью образа жизни. Всего в Подмосковье свыше 28 тыс. человек являются почетными донорами», - сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что всего с начала года новыми донорами в регионе стали 3,7 тыс. жителей. Общее число доноров в 2026-м составляет 29,7 тыс. человек. За первый квартал в области заготовили 21,7 тыс. литров донорской крови.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу терапевтического корпуса Раменской больницы, который открылся после ремонта.