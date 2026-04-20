Сын Ирины Дубцовой раскрыл кражу драгоценностей на миллионы рублей

Российская певица Ирина Дубцова шокировала ведущих и зрителей откровением о том, что из ее дома пропали драгоценности на миллионы рублей, и раскрыла эту кражу самым неожиданным образом — благодаря своему сыну Артему, сообщает Super.ru.

Как рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!», однажды сын взял у нее бутылку шампанского, стоимость которой составляла около 10 тыс. рублей, чтобы привезти ее на вечеринку к друзьям, однако когда он открыл напиток, то с удивлением обнаружил, что внутри оказалось самое дешевое шампанское, не имеющее ничего общего с заявленным брендом и ценой.

Этот, казалось бы, незначительный эпизод заставил Ирину насторожиться и провести ревизию своих ценностей. Она проверила сейф, шкатулки, где хранились драгоценности, и свою гардеробную — и с ужасом обнаружила, что пропало немало вещей.

По словам певицы, украшения исчезали постепенно, и она, доверяя тем, кто работал у нее в доме, долгое время не замечала подмены. Теперь же Дубцова уверена, что кража напрямую связана с непорядочностью и нечестностью людей, которые имели доступ к ее личным вещам.

Тем не менее, несмотря на серьезность происшествия и сумму украденного, исчисляемую миллионами рублей, Ирина приняла решение не обращаться в суд и не заводить уголовное дело. Как она сама объяснила, ее нервы и душевное спокойствие стоят гораздо дороже любых драгоценностей, а разбирательства, допросы и судебные тяжбы только усугубили бы стресс. Вместо этого певица выразила уверенность, что виновные в любом случае не уйдут от наказания — их покарает Бог, и этого для нее вполне достаточно.

