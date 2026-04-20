Спасатели Подмосковья провели профилактические беседы с жителями четырех округов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с жителями четырех округов профилактические беседы на тему пожарной безопасности. Мероприятия прошли в Ступино, Кашире, Серпухове и Серебряных Прудах.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили домочадцам, что необходимо регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей, чтобы избежать несчастных случаев и трагедий. Специалисты призвали население не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не трогать их мокрыми руками и не устанавливать их рядом с мебелью, шторами и легковоспламеняющимися материалами», - рассказал замначальника теруправления №13 Эдуард Морозов.

Жителей также призвали не сушить белье вблизи газовых и электрических плит, не захламлять эвакуационные выходы и не жечь сухую траву и мусор. Было рекомендовано установить в домах автономные дымовые пожарные извещатели. Гражданам также вручили тематические памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе велась подготовка к пожароопасному периоду.