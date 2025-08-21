Дожди и похолодание: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходных 23 и 24 августа

Дождливые и прохладные выходные ожидаются в Москве и Подмосковье 23 и 24 августа. Температура воздуха днем не поднимется выше +21 градуса, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В столице в субботу ночью облачно, небольшой, местами умеренный дождь.

«Температура +8…+10. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, +17…+19 градусов. В Подмосковье ночью +5…+10, днем +15…+20 градусов. Ветер северной четверти, 6-11 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 24 августа, в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

«Ночью +11…+13, днем +18…+20 градусов. В Подмосковье ночью +5…+10, днем +16…+21 градус. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В понедельник облачно, небольшой дождь. Ночью +6…+11, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

