Метеоролог развеял миф о «четверной» луне над Подмосковьем

Жители подмосковных Мытищ поделились фото с «четырьмя лунами». Эксперты предполагают, что днем жители Москвы и Подмосковья могут стать свидетелями появления не одного солнца, а нескольких, сообщил телеграм-канал ИА Регнум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уверен, что секрет явления прост — россияне просто фотографируют небо через окно.

Эксперт в своем телеграм-канале сообщил, что «тройная» или даже «четверная» Луна — не фантастика. Явление называется парселеной или «ложной Луной». В таком случае в центре неба будет видна настоящая Луна. Из-за преломления лунного света в кристаллах льда в перисто-слоистых облаках вокруг небесного тела могут появляться яркие «двойники».

«Ложные Луны появляются справа и слева от настоящей Луны на угловом расстоянии около 22° от нее», — уточнил эксперт.

Эксперт проанализировал фото, которые второй день появляются в СМИ и различных соцсетях. Михаил Леус уверен, что причина нескольких Лун на небе — результат съемки через оконное стекло, а не эффект парселены. Специалист пояснил, что свет через окно переотражается между стеклами. Каждая стеклянная поверхность, выступая в качестве оптической среды, формирует собственное, независимое отражение видимого объекта.

«На фото видно, что луны-дубликаты накладываются друг на друга и расположены рядом с основной Луной, а не по обеим сторонам от нее», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что звездопад Альфа-Центавриды можно будет наблюдать в феврале 2026 года.