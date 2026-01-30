Пик звездопада Альфа-Центавриды придется на 8 февраля: кто сможет его увидеть и как он повлияет на людей

Звездопад Альфа-Центавриды можно будет наблюдать в феврале 2026 года. Поток активен с 28 января по 21 февраля, но пик приходится на 8 февраля, когда в небе появятся до шести метеоров в час. Кто его сможет увидеть и как поток повлияет на жизнь людей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этом году условия для наблюдения не самые лучшие из-за яркой Луны. Однако лучше всего метеоры будут видны в Австралии, Новой Зеландии и большей части Южной Америки с позднего вечера до рассвета.

Желающим увидеть метеоры, рекомендуется выходить на улицу перед рассветом, около 5 часов утра, когда Луна уже скроется за горизонтом, а небо еще останется темным. Наблюдения следует проводить невооруженным взглядом. Стоит учитывать, что из-за лунного света увидеть большое количество метеоров вряд ли удастся.

По словам астролога Элиана Астратовой, во время звездопада Альфа-Центавриды усиливается интуиция, возрастает творческий потенциал и появляется склонность к самоанализу.

«Это благоприятное время для медитаций, визуализаций и постановки целей. Энергия звездопада может помочь нам избавиться от старых обид и негативных установок, открывая путь для новых возможностей и позитивных изменений», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако влияние звездопада, продолжила она, не всегда бывает однозначным. Некоторые люди могут испытывать повышенную эмоциональную чувствительность, тревожность или даже некоторую рассеянность.

«Важно в этот период уделять внимание своему эмоциональному состоянию, избегать перенапряжения и находить время для отдыха и расслабления. Чтобы максимально использовать положительную энергию звездопада, рекомендуется провести время на природе, размышлять о своих желаниях и целях, а также заниматься творчеством. Важно также помнить о том, что звездопад — это лишь катализатор перемен, а реальные результаты зависят от наших собственных усилий и действий», — заключила Астратова.

