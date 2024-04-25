Метеоролог Вильфанд исключил пыльные бури в России, которые идут из пустыни Сахара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд высказал уверенность, что пыльные бури, которые из пустыни Сахара постепенно распространяются по миру, не придут в Россию, сообщает ridus.ru .

Буря движется из пустыни Сахара. Недавно она накрыла территорию Афин. Есть неподтвержденная информация, что буря уже достигла некоторых областей Украины. В Ливии из-за бури отменили занятия в школах. Не работали даже правительственные учреждения. В целях безопасности приостановили авиаперелеты.

Тучи песка последовали за направлением ветра на север. Сахарская пыль достигла Греции во вторник, 23 апреля. Жители страдают до сих пор. Предположительно, тучи песка разлетаться только ближе к вечеру четверга.

25 апреля украинские метеорологи проинформировали, что в южных областях прошли грязевые дожди, которые спровоцированы пылью из Сахары. Ожидается, что такие дожди будут проходить по разным городам Украины вплоть до пятницы, 26 апреля.

Метеоролог Роман Вильфанд успокоил россяин. Он уверен, что буря и грязевые дожди затронут только южные регионы Европы.

«Вероятность очень маленькая. В Ливии циклон поднял вверх действительно большое количество песка и пыли, сейчас оно перемещается на Балканы, но до территории России не доберется», — заверил читателей «Ридуса» метеоролог.

Ранее эксперт Юрий Переведенцев спрогнозировал аномальное потепление по всей территории России.