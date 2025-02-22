Метеоролог Вильфанд рассказал об удивительной особенности снега в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Москве снег минует жидкую фазу и испаряется.

По словам метеоролога, снег в столице не тает. Эксперт отметил, что данному явлению есть научное объяснение, однако есть одна особенность. Процесс минования таяния называется сублимацией. Он происходит по той причине, что солнечные лучи попадают на подстилающую поверхность. В итоге снег испаряется.

«Очень интересный факт. На наших станциях московских метеорологических высота снега в течение четверга заметно понизилась, где на 2 см, где на 4 см, на станции ВДНХ — на 3 см», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако в настоящее время Роман Вильфанд считает данный процесс удивительным. В Москве установилась достаточно низкая температура. В ночное время суток столбики градусов опускаются. Странность именно в том, что солнце все равно обладает значительной энергией.

«Такой, что сразу происходит переход снега в водяной пар», — отметил эксперт.

Эксперт обратил внимание, что ранее ожидалось потепление. Однако, согласно обновленному прогнозу, в ближайшую неделю существенного повышения температуры в регионе не предвидится. По данным эксперта, столица находится в центре антициклона.

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