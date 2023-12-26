Метеозависимым приготовиться: 27 декабря россияне ощутят последствия ночных вспышек солнца

В ночь на 26 декабря на Солнце было зафиксировано множество вспышек. Значит, в среду, 27 декабря, самочувствие многих россиян может ухудшиться, сообщает rosbalt.ru .

Ранее «Новые Известия», ссылаясь на данные исследований, информировали, что до 31 декабря магнитные бури не ожидаются. В итоге на Солнце снова заметили вспышки. Значит, в ближайшие пять дней людям стоит тщательно следить за здоровьем: больше гулять на свежем воздухе и правильно питаться.

В новогоднюю ночь лучше ограничить употребление спиртных напитков. Людям, у которых есть хронические заболевания, не рекомендовано нервничать, переутомляться. При возможности лучше даже не ходить на работу. Стоит следить за давлением и при необходимости пить лекарства, назначенные врачом.

На данный момент эти простые правила помогают метеозависимым. Что будет в 2024 году, предсказать сложно. Ученые считают, что магнитные бури спровоцируют выключение интернета, настолько они будут сильными. В нынешнем году, по мнению ученых, вспышки происходят слишком часто.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил у врача превентивной медицины Станислава Нестеровича, как безопасно встретить Новый год в период магнитных бурь.