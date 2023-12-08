Врач рассказал, как не оказаться в больнице из-за геошторма в декабре

Ученые предупреждают о мощной магнитной буре, которая накроет планету в новогоднюю ночь. Это прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как отпраздновать главный праздник года, чтобы не оказаться на больничной койке, мы выяснили у врача превентивной медицины Станислава Нестеровича. По его словам, всего несколько простых правил помогут весело отметить Новый год без риска для здоровья. В периоды магнитных бурь стоит особое внимание уделить пище и напиткам, потому что тяжелая, жирная еда и алкоголь способны спровоцировать обострения имеющихся болезней.

Нет обжорству

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«Не стоит наедаться в новогоднюю ночь, потому что пищеварительные ферменты работают в светлое время суток, а после полуночи ферментные системы перестают работать и настраиваются на отдых, поэтому те, кто много ест ночью, рискуют попасть на больничную койку. Это может произойти из-за того, что в желчном пузыре или поджелудочной железе может произойти воспаление как раз из-за остановки ферментных систем», — рассказал Нестерович.

Врач отметил, что очень много людей попадает в больницы именно 1 и 2 января, а в период магнитной бури риск обострений возрастает многократно.

«Во время своей работы врачом неотложной помощи я видел, что 1-2 января везут в больницы всех обожравшихся. Соблюдайте важное правило: ешьте небольшими кусочками, тщательно пережевывайте пищу, не стоит кидать в себя большие куски еды. За вами никто не гонится, надо наслаждаться едой», — подчеркнул эксперт.

Врач посоветовал запастись в аптеке ферментами, которые продаются в виде биологически активных добавок. Без них, по его словам, садиться за новогодний стол просто неразумно.

«После нескольких глотков холодного шампанского обязательно выпейте немного теплой воды. Внутренние органы охлаждаются, а желудок вообще не любит холодную пищу. Запивать пищу теплой водой также необходимо, это поможет улучшить перистальтику и активизирует пищеварительные ферменты», — пояснил Нестерович.

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Откажитесь от мяса

Тем, кто имеет проблемы с давлением во время магнитных бурь, стоит оказаться от мяса, особенно тяжелого, например, свинины.

«Сделайте акцент на рыбу. Рыба с овощами — это прекрасное сочетание. Не увлекайтесь алкоголем. Тут все просто: выпили, закусили, водой запили. Салаты из холодильника пусть немного постоят, нагреются. Холодная пища — это шок для организма, особенно мороженое», — добавил Нестерович.

Не надо доедать

Врач предостерег всех любителей доедать на следующий день салаты, которые простояли на столе всю ночь.

«Та еда, что хранилась в холодильнике, неопасна. Ее вполне можно доесть на следующий день, но та, что простояла на столе несколько часов, становится очень опасной, потому что эта еда стояла в тепле и в ней, конечно, начали размножаться бактерии. Просто достаньте небольшое количество салатов и поставьте на стол. Остатки же выбрасывайте без сожалений, если не хотите провести новогодние каникулы в больнице», — заключил собеседник издания.

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