Метровые сорняки и мытье авто: за что дачники могут получить штраф

По информации издания, собственнику дачи могут назначить штраф в размере от 20 до 50 тыс. руб., если на территории участка выросли сорняки (выше одного метра), появилось много хлама и мусора. В первый раз владельцу выпишут предписание. Если проблема решена не будет, то суд вправе назначить изъятие участка. Эксперт Оксана Васильева обратила внимание, что сплошные заборы также могут стать поводом для привлечения к ответственности. Иногда забор мешает проникновению воздуха или же создает тень.

«Хотя прямого федерального запрета нет, споры решаются через суд, и нарушителя могут обязать демонтировать ограждение», — рассказала корреспонденту TagilCity.ru к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

По информации издания, собственнику дачи запрещено на территории участка мыть автомобиль. Штраф достигает 5 тыс. руб. Установлено, что химические вещества попадают в почву, что негативно отражается на экологической ситуации в регионе. Разжигать костер также запрещено. Нарушителю могут назначить штраф в размере от 5 до 20 тыс. руб. Исключение — разведение костра в металлической бочке, установленной на расстоянии не менее 7,5 м от любых построек.

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