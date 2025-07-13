Юрист объяснил, почему важно избавляться от борщевика на даче

Юрист Тимур Харди предупредил дачников о возможном штрафе за наличие борщевика на участке. По его словам, россияне обязаны своевременно избавляться от этого опасного сорняка, так как его присутствие может привести к административной ответственности, сообщает РИА Новости .

Борщевик Сосновского является ядовитым растением, способным вызывать серьезные ожоги у человека. За его произрастание на участке предусмотрены штрафы, размер которых варьируется в зависимости от региона. Как отметил эксперт, в большинстве случаев сумма штрафа составляет от двух до пяти тысяч рублей. В Московской области, согласно последним изменениям, установлен фиксированный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Для борьбы с борщевиком существует несколько способов. Дачники могут самостоятельно уничтожать растение, соблюдая необходимые меры безопасности. Однако наиболее эффективным решением является обращение в специализированные компании или СЭС, которые профессионально занимаются уничтожением этого опасного сорняка.

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