Между автобусом и автомобилем зажали человека: завершено расследование уголовного дела по ДТП

В телеграм-канале главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировали о завершении расследования уголовного дела по ДТП, в результате которого между автобусом и автомобилем зажало 24-летнего россиянина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, в ходе ДТП есть еще один пострадавший — пассажир автобуса. 69-летняя пассажирка выходила из транспортного средства. Медики диагностировали у нее ушибы. Состояние пострадавшего мужчины оценивалось как тяжелое.

Следователи УМВД России по г. Кемерово установили, что виновник ДТП — 40-летний житель Кемерово. Мужчина передвигался на автомобиле модели «Чери», превышая установленный на данном участке дороге скоростной режим. Транспортное средство занесло, когда мужчина перестраивался. Автомобиль съехал с проезжей части в момент, когда к остановке общественного транспорта подъехал пассажирский автобус. Произошло столкновение. В настоящее время расследование в рамках возбужденного уголовного дела завершено.

«Ему (водителю атвомобиля. — Прим. ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, материалы дела переданы в суд. Водителю могут назначить до двух лет лишения свободы.

