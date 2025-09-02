В жутком ДТП с маршруткой под Благовещенском пострадали 19 человек

В Благовещенском округе Приамурья произошло ДТП с участием маршрутного автобуса Iveco и легкового автомобиля Toyota Crown. В результате аварии пострадали 19 человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Примерно в 9 часов утра по местному времени (03:00 по московскому времени) на 7 километре трассы Благовещенск — Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.

Среди пострадавших четверо детей. Всех, кто получил травмы, доставили в медицинские учреждения.

«Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», – отмечается в заявлении.

Правоохранительные органы устанавливают причины ДТП. На месте работают инспекторы ГИБДД, медики и спасатели.

