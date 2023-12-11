Между Украиной и Польшей заработал один КПП: грузовикам позволили пересечь границу

После многих недель блокады один из КПП между Польшей и Украиной открыт. Через «Дорогуск - Ягодин» в понедельник, 11 декабря, на Украину проехало 15 грузовых автомобилей, а в сторону Польши сотрудники таможни намерены пропустить 25 транспортных средств, сообщает агентство «РИА Новости» .

Украинские СМИ сообщают, что договоренностей удалось достичь благодаря совместным переговорам. Пока открыли лишь один пропускной пункт, но относительно возобновления работы других КПП на границе между странами переговоры продолжаются. Информацию подтвердил на странице в социальной сети министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Польские перевозчики стали инициаторами блокады границы. Позже к ним присоединились фермеры. Выдвигались следующие требования: украинские перевозчики должны оформлять специальные лицензии, как это делают их коллеги из Польши. В качестве исключения предлагали не трогать гуманитарные грузы и машины, которые перевозят военную помощь Украине. Блокада стала началом череды конфликтов между правительством Украины и Польши.

С 11 декабря к ации намерены были присоединиться и другие страны.