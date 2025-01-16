Международный день горячей и острой пищи отмечают 16 января

16 января отмечают Международный день горячей и острой пищи, сообщил transsibinfo.com. Диетолог Вера Долгих рассказала, что жгучий вкус пищи обусловлен капсаицином.

Хабаровский диетолог Долгих пояснила, что капсаицин содержится в различных сортах перцев чили.

«Таких как кайенский, хабанеро и серрано», — пояснила диетолог.

Издание уточнило, что от содержания капсаицина зависит интенсивность остроты перца. Она оценивается по шкале Сковилла. Чем выше показатель, тем более острый вкус у перца. Капсаицин, попадая в организм, способен провоцировать выделение эндорфинов. Кроме того, возникает много физических проявлений: потоотделение, жжение, повышение температуры.

«Капсаицин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, он имеет антимикробные качества, что традиционно использовалось для сохранения продуктов в жарком климате», — сообщил transsibinfo.com.

Согласно данным исследователей, регулярное употребление острой пищи уменьшает риск смертности. Она способна благоприятно воздействовать на сердечно-сосудистую систему и ускорять метаболизм. В некоторых случаях у человека возникает изжога, диарея, рвота или кислотный рефлюкс. Особое внимание стоит проявлять людям с хроническими заболеваниями, в частности, желудочно-кишечного тракта. Вдыхание резких ароматов острого иногда может спровоцировать астматический приступ.

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