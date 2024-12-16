Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета

Продукты могут дать витамины, а они выступят для организма как антивирусное средство. Особое внимание врач советует уделить витамину С, А и D. Следовательно, нужно выбирать как можно больше продуктов с этими элементами. Например, к ним можно отнести лимоны, апельсины, грейпфруты, клюкву, облепиху, болгарский перец, цветную капусту, зелень, такую как руккола и укроп.

Больше всего витамина D можно получил из жирных сортов рыб (треска, сардины, лосось). Также элемент содержится в сливочном масле и сыре, яичном желтке, грибах и икре. Рыбные продукты важно включать рацион также из-за Омега-3.

«Так можно еще сказать о витамине Е. Этот важный антиоксидант содержится в достаточном количестве в орехах, которые также богаты омега-3 жирными кислотами. Но из-за высокой калорийности орехов их можно съедать в день не более 30 гр», — рассказала врач.

Врач также призвала не забывать про кисломолочные продукты и клетчатку. Они помогают микробиоте кишечника, который обладает собственной иммунной системой.

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