Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета
Врач Воробей включила болгарский перец и рукколу в топ продуктов для иммунитета
Фото: [unsplash.com]
Врач-терапевт Мария Воробей рассказала «Газете.Ru» про продукты, которые помогут укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие.
Продукты могут дать витамины, а они выступят для организма как антивирусное средство. Особое внимание врач советует уделить витамину С, А и D. Следовательно, нужно выбирать как можно больше продуктов с этими элементами. Например, к ним можно отнести лимоны, апельсины, грейпфруты, клюкву, облепиху, болгарский перец, цветную капусту, зелень, такую как руккола и укроп.
Больше всего витамина D можно получил из жирных сортов рыб (треска, сардины, лосось). Также элемент содержится в сливочном масле и сыре, яичном желтке, грибах и икре. Рыбные продукты важно включать рацион также из-за Омега-3.
«Так можно еще сказать о витамине Е. Этот важный антиоксидант содержится в достаточном количестве в орехах, которые также богаты омега-3 жирными кислотами. Но из-за высокой калорийности орехов их можно съедать в день не более 30 гр», — рассказала врач.
Врач также призвала не забывать про кисломолочные продукты и клетчатку. Они помогают микробиоте кишечника, который обладает собственной иммунной системой.
Ранее онколог развеял мир про опасность продуктов с ГМО для здоровья.