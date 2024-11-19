Международный мужской день отмечают 19 ноября

Международный мужской день традиционно во многих странах отмечают 19 ноября. В России праздник с каждым годом становится все более популярным. Эксперты поделились рекомендациями, что подарить своему близкому мужчине, сообщил atas.info.

Поздравить мужчину можно различными способами. Например, приготовить праздничный ужин, подарить открытку с искренними пожеланиями, пригласить близкого мужчину после тяжелого рабочего дня в боулинг или на картинг.

В качестве подарков подойдут гаджеты, косметика и парфюмерия для мужчин. Кроме того, можно подобрать тематические предметы, связанные с хобби мужчиной. Можно попробовать подарить эмоции, если преподнести сертификат на квест, билеты на концерт или полет на параплане.

Праздник ориентирован на внимание к мужчинам. Современному обществу важно понимать, что сильный пол может также уставать и требовать к себе внимания. Международный мужской день привлекает внимание к здоровью и важности своевременному выявлению любого заболевания.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья, столкнувшиеся с женским насилием, рассказали о своем опыте.