Международный мужской день отмечают 19 ноября
ТОП подарков для мужа, отца и брата в Международный мужской день
Фото: [Pxhere.com]
Международный мужской день традиционно во многих странах отмечают 19 ноября. В России праздник с каждым годом становится все более популярным. Эксперты поделились рекомендациями, что подарить своему близкому мужчине, сообщил atas.info.
Поздравить мужчину можно различными способами. Например, приготовить праздничный ужин, подарить открытку с искренними пожеланиями, пригласить близкого мужчину после тяжелого рабочего дня в боулинг или на картинг.
В качестве подарков подойдут гаджеты, косметика и парфюмерия для мужчин. Кроме того, можно подобрать тематические предметы, связанные с хобби мужчиной. Можно попробовать подарить эмоции, если преподнести сертификат на квест, билеты на концерт или полет на параплане.
Праздник ориентирован на внимание к мужчинам. Современному обществу важно понимать, что сильный пол может также уставать и требовать к себе внимания. Международный мужской день привлекает внимание к здоровью и важности своевременному выявлению любого заболевания.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья, столкнувшиеся с женским насилием, рассказали о своем опыте.