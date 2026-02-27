Межевые знаки, мусор, сорняки: эксперт по ЖКХ рассказал, как не потерять свой участок

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что собственник может лишиться права на пользование земельным участком, если он не пользуется им по назначению. С марта 2025 года нормы стали строже. В беседе с REGIONS специалист пояснил , как не потерять землю.

По информации эксперта, собственникам важно своевременно наводить порядок на участке: не допускать нагромождения мусором и появление большого количества сорняков. Собственник обязан сохранять межевые знаки, не допускать загрязнения, захламления и деградации земель, своевременно осваивать участки.

«По статье 42 Земельного кодекса РФ, собственники обязаны использовать участки строго по целевому назначению, соблюдая экологические, строительные и противопожарные нормы», — пояснил Бондарь.

Эксперт предупредил, что если собственник игнорирует требования на протяжении трех лет, у него могут изъять земельный участок. В первую очередь территорию проверит инспектор, который вправе назначить выплату штрафа. Чаще всего собственнику дают время, чтобы он мог навести порядок. Однако если этого не происходит, ведомство обращается в суд. Суд обычно распоряжается о выставлении земельного участка на торги.

«Это, вероятно, справедливо для участков ведения сельского хозяйства, жилищного или иного строительства, садоводства или огородничества. Если они пустуют или используются не по назначению», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что эксперт Бондарь напомнил о налоговой льготе на постройку до 50 кв. м.